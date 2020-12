Così il collega del Roma Scotto sul suo profilo twitter: “Napoli in rimonta: tre punti pesanti prima di due gare difficili in una settimana. Gattuso tenta il turnover, ma deve sistemare in corsa per riprendere la partita. Lozano l’ha vinta quasi da solo, Mario Rui è insostituibile e questo la dice lunga sulla situazione dei terzini”