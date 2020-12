Gattuso sa bene qual’è l’insidia e i pericoli di oggi contro la Sampdoria

L’insidia Samp dopo l’Europa League: Gattuso sa bene i pericoli legati a questa partita e li ha ricordati nell’analisi video dell’avversario di ieri a Castel Volturno prima dell’allenamento di rifinitura, unico di tutta la squadra insieme dopo la sfida contro la Real Sociedad molto dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale. La difficoltà maggiore sta proprio nel recuperare al meglio le energie con tante partite ravvicinate in serie: il tour de force proseguirà fino al 23 dicembre con Samp, Inter, Lazio e Toro, 4 partite in 10 giorni. Importante più che mai in questa fase il turnover e Gattuso in questo senso ha fatto ruotare sempre i suoi uomini tra campionato e Europa League e si è quasi sempre affidato a tutte e cinque le sostituzioni in partita. R. Ventre (Il Mattino)