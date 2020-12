Francini: “Diego Armando Maradona? Come se avessi perso un fratello”

Gianni Francini, ex terzino sinistro di Napoli e Torino è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport: Napoli-Sampdoria? Una partita da prendere con le molle, il Napoli deve essere super concentrato, ha ancora un po’ di lavoro da fare sulla mentalità, va migliorata. Sicuramente anche il fatto che il Napoli, così come altre squadre, non ha un vero e proprio leader, uno di quelli abituato a vincere e che trascina la squadra anche quando le partite non vanno bene. Insigne sta lavorando anche su questo e promette bene, mi auguro possa diventare il leader del Napoli. Centrocampo del Napoli? Preferisco il centrocampo a 3, la squadra così è più coperta, viene aiutata molto di più la difesa, soprattutto in questo periodo che non c’è Oshimen. Devo dire con grande gioia che contrariamente agli anni passati, il Napoli si è rinforzato molto, ha diverse alternative in tutti i settori, la squadra deve continuare su questa strada, lavorare sulla mentalità e ascoltare le parole di Mister Gattuso. Un erede di Gianni Francini? Non credo ci sia, semplicemente perché non ci sono tanti terzini sinistri. Ai miei tempi ogni squadra poteva contare su validissimi terzini, il calcio si è evoluto e ruoli che prima erano fondamentali, oggi sono diventati marginali. Diego Armando Maradona? Su Diego si sono dette tante cose in questi giorni. Ciò che è stato sul campo lo ha visto tutto il mondo, a me manca una parte di cuore, è come se avessi perso un fratello. Un uomo di una generosità unica, si faceva carico dei problemi di tutti, era una perla rara, mi mancherà moltissimo.