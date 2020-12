[Formazioni] Napoli-Sampdoria, rientro tra i pali per Meret. Due ballottaggi per Ranieri

Questo pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 15,00, il Napoli affronterà la Sampdoria per la decima giornata di campionato. Mister Gattuso opterà per diversi cambi di formazione. Meret in porta, Manolas al centro della difesa, Ghoulam a sinistra, Demme al posto di Bakayoko e infine Politano in attacco. Per i liguri due i ballottaggi. Yankto o Dansgaard sulla fascia e Verre o Ramirez come trequartista. Per il resto recupero di Tonelli e Gabbiadini che andranno in panchina.