RIVIVI IL LIVE SERIE A – Napoli-Sampdoria 2-1: Gattuso la vince con i cambi

95′ – Arriva il triplice fischio di La Penna: Napoli-Sampdoria 2-1.

91′ – L’arbitro La Penna ferma il gioco per una lite in campo tra Insigne e Ramirez. Il direttore di gara ammonisce entrambi.

90′ – Tre minuti di recupero.

84′ – Ammonito Di Lorenzo per un’entrata in ritardo su Damsgaard.

82′ – Ammonito Colley per un’entrata in ritardo su Di Lorenzo.

78′ – Secondo cambio per Ranieri: Esce Jankto ed entra Damsgaard.

77′ – Ultimo cambio per Gattuso: Esce Zielinski ed entra Lobotka.

76′ – OCCASIONE NAPOLI – Manolas parte palla al piede e arrivato sulla trequarti serve Mertens in area che incrocia id potenza col destro ma Audero respinge.

75′ – Il Napoli continua a far girare palla alla ricerca del goal della sicurezza, mentre a Samp prova a ripartire in velocità.

70′ – OCCASIONE SAMPDORIA – Candreva lascia partire una sassata da fuori area ma Meret in volo respinge in calcio d’angolo.

68′ – GOOOOOOOOOOL – Arriva il raddoppio azzurro col colpo di testa di Petagna che sfrutta il cross di Lozano.

63′ – Primo cambio per Ranieri: Entra Ramirez ed esce Verre.

61′ – PALO DEL NAPOLI – Lozano riceve palla al limite dell’area e lascia partire una rasoiata che supera Audero ma si infrange contro la base del legno.

59′ – Doppio cambio per Gattuso: Entrano Bakayoko e Mario Rui ed escono Demme e Ghoulam.

53′ – GOOOOOOOOOOL – Lozano di testa nell’area piccola insacca sul perfetto cross di Mertens.

52′ –Ammonito Ekdal per un’entrata in ritardo su Lozano.

50′ – Il Napoli amministra il possesso palla mentre la Samp prova a colpire in contropiede.

46′ – Doppio cambio per Gattuso: Entrano Petagna e Lozano ed escono Politano e Fabian Ruiz.

46′ – Inizia la ripresa allo stadio Diego Armando Maradona.

45’+2′ – Arriva il duplice fischio di La Penna: Napoli-Sampdoria 0-1.

45′ – Un minuto di recupero.

45′ – OCCASIONE NAPOLI – Insigne scambia con Mertens e da fuori area calcia a giro col destro ma Audero respinge in corner.

39′ – Zielinski da fuori area rientra sul sinistro e calcia id potenza ma il tiro del polacco termina alto.

38′ – Ammonito Thorsby per un’entrata su Zielinski.

36′ – OCCASIONE NAPOLI – Ghoulam dalla sinistra crossa per Mertens che di testa gira sul secondo palo ma Audero blocca in due tempi.

31′ – Ghoulam direttamente su punizione calcia col mancino, ma l’algerino sbaglia completamente la misura.

26′ – OCCASIONE NAPOLI – Verre lancia in profondità per Candreva ma Koulibaly in scivolata si immola fermando l’ex Inter.

24′ – Gli azzurri provano a reagire ma la Samp non concede spazi e riparte in velocità.

20′ – VANTAGGIO DELLA SAMPDORIA – Ripartenza fulminea dei doriani conVerre che serve in profondità per Jankto che dalla sinistra si accentra e con un missile mancino trafigge Meret.

16′ – Insigne supera in dribbling due avversari e calcia a giro ma la sfera sorvola la traversa.

12′ – OCCASIONE NAPOLI – Zielinski controlla dal limite e calcia di potenza col mancino ma la sfera esce id pochissimo.

9′ – Candreva crossa in area per Quagliarella che si esibisce in una spettacolare rovesciata murata però da Manolas.

8′ – OCCASIONE SAMP – Sugli sviluppi di un corner la sfera arriva a Thorsby nell’area piccola ma Meret riesce a evitare guai seri.

6′ – OCCASIONE NAPOLI – Zielinski si fionda su un pallone vagante e in area da posizione defilata calcia ma Audero blocca a terra.

5′ – Azzurri in possesso palla alla ricerca del varco giusto, mentre i blucerchiati ripartono negli spazi.

2′ – Insigne lancia Politano con un filtrante rasoterra ma Audero in uscita anticipa l’ex Inter.

1′ – Calcio d’inizio allo stadio Diego Armando Maradona.

Prima dell’inizio del match un minuto di raccoglimento per ricordare paolo Rossi.

Il Napoli indossa la maglia Maradona

I due capitani: per il Napoli, Insigne, per la Sampdoria, Quagliarella

14,43 – Squadre ancora in campo per il riscaldamento

Demme: “Importante per me e per la città”. Giuntoli: “Siamo sulla strada giusta dobbiamo vincere e riconvincere”

In campo per il riscaldamento

Napoli (4-3-3) – Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam, Fabian, Demme, Politano, Zielinski, Insigne, Mertens A disp. Contini; Ospina, Malcuit, Mario Rui, Maksimovic, Bakayoko, Elmas, Lobotka, Lozano, Petagna All. Gattuso

Sampdoria – Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre, Quagliarella A disp. Ravaglia, Letica, Rocha, Silva, Ramírez, Askildsen, Regini, La Gumina, Tonelli, Gabbiadini, Léris, Damsgaard. All. Ranieri

Arbitro: La Penna; Ass1: Passeri; Ass2: Berti; IV: Piccinini; VAR: Nasca; AVAR: Costanzo

13,30 – Attraverso i colleghi di napolimagazine.com le foto degli Ultrà del Napoli che omaggiano Maradona dalla Curva B

Quest’oggi alle ore 15,00 allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli affronterà la Sampdoria per la decima giornata di campionato. Gli azzurri punteranno al terzo successo di fila dopo Roma e Crotone, mentre i liguri un pronto riscatto dopo la sconfitta di misura contro il Milan. Ilnapolionline.com sarà al campo per aggiornarvi in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio Diego Armando Maradona, Alessandro Sacco