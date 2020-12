Claudio Ranieri: “Voglio una Sampdoria coraggiosa per fare punti contro il Napoli”

Ieri giorno di conferenza stampa per il mister della Sampdoria Claudio Ranieri, per presentare la sfida contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. In serata il tecnico dei liguri, assieme al presidente Ferrero e Fabio Quagliarella erano ai Quartieri Spagnoli per omaggiare il campione argentino. “Il Napoli? Ha il carattere di mister Gattuso, hanno calciatori rapidi e veloci, sanno ribaltare al meglio il fronte, quindi è una squadra davvero insidiosa. A noi servono punti, dovremo essere coraggiosi e metterci tanta passione. Servirà tanta concentrazione, anche se si gioca ogni tre giorni, lo abbiamo fatto lo scorso anno e dovremo tornare a quei livelli”.

Fonte: Corriere dello Sport