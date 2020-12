Cagni: “All’Empoli avevo Vannucchi come Mertens”

Gigi Cagni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Io sono nato col 4-3-3, è un modulo che conosco bene e per me è il sistema più giusto. All’Empoli avevo Vannucchi come Mertens. Facendo un paragone con questo Napoli. Giocavo con due centrocampisti soli e un vertice più avanti, come sta facendo Gattuso in questo periodo. Oggi come oggi il Napoli è una delle poche squadre, per bravura dell’allenatore e per costruzione della squadra, che può cambiare sistema di gioco durante la partita a seconda delle esigenze”.