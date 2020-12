Boateng: “Messi dovrebbe andare al Napoli per omaggiare Diego”

L’avventura di Lionel Messi al Barcellona sembra essere arrivata al capolinea e Kevin-Prince Boateng non ha dubbi: Leo dovrebbe andare al Napoli per rendere l’ultimo omaggio a Diego Armando Maradona. “Messi finirà il suo contratto con il Barcellona, ma quanto sarebbe fantastico se chiamasse il Napoli e dicesse ‘Vengo’?”, ha detto il neo attaccante del Monza a ESPN. “Non danno più la maglia numero 10, ma mi piacerebbe onorarla venendo a giocare un anno o due anni al Napoli, senza pensare a soldi o altro, solo facendo una scelta di cuore”. È questo il pensiero che l’ex Milan ha immaginato potrebbe fare la Pulce. Per Boateng, “sarebbe come un film”. “Dovrebbe andare ad allenarsi con un elicottero perché la gente sarebbe così felice da mangiarse vivo. Vorrei essere Messi per chiamare il presidente del Napoli e dirglielo. Che storia sarebbe, non solo per il calcio, ma per tutto il mondo”.

Maradona e Napoli, un rapporto unico

Per Boateng, il forte legame tra Maradona, la città di Napoli e il club non dipende solo da quanto ottenuto in campo, quanto soprattutto da com’era Diego anche fuori. “Questo è ciò che lo ha reso così speciale al Napoli. Certo, ha vinto il campionato, ma era una persona reale, che si poteva toccare. Un giorno lo vedevi allo stadio segnare un gol incredibile e il giorno dopo lo incontravi per strada. È una cosa difficile da trovare”.

Per tutta la sua carriera, Messi è stato celebrato come l’erede di Maradona e anche per l’ex compagno Boateng, che ha giocato con l’argentino a Barcellona la scorsa stagione, le similitudini sono molte. Maradona “aveva tantissime qualità, e aveva quell’intelligenza che ha anche Messi: era sempre un passo avanti. Non ricordo di averlo visto dal vivo, ma ho visto tutti i suoi video e so tutto di lui”. Secondo il nazionale ghanese è la loro mente a renderli diversi dagli altri giocatori. “Messi è sempre due o tre passi avanti, tutto il tempo. Questo è ciò che lo rende incredibile: la sua mente, la sua intelligenza, sapere dove passare, con il giusto ritmo, con il piede giusto”. Fonte: CdS