Avversario Napoli – Tra due giorni la Lazio conoscerà le condizioni di Acerbi

Per la Lazio non è stata una serata da ricordare, anzi. La squadra di Simone Inzaghi ha perso in casa contro l’Hellas Herona, apparsa stanca fisicamente e mentalmente contro gli scaligeri. In più le assenze erano tante, out in difesa Patric per un problema al collo, Luis Alberto e infine a gara in corso Acerbi. L’ex difensore di Milan e Sassuolo, tra due giorni, come ha detto a fine gara il mister, saprà le sue condizioni fisiche. Certamente non ci sarà a Benevento, ma si augura di poter recuperare per la sfida del 20 Dicembre contro il Napoli alle ore 20,45.

Fonte: lalaziosiamonoi.com