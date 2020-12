Zielinski per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League

LA QUALIFICAZIONE— Il Napoli comunque ha retto contro il miglior attacco della Liga spagnola, non fosse stato per quella disattenzione finale sul rimpallo avrebbe mantenuto la porta imbattuta in entrambe le gare. Ma conta la qualificazione, e pure da prima nel girone. ha detto Zielinski: “Segnare è sempre un piacere, soprattutto se è il primo gol nello stadio ‘Maradona’. Sono contento, ma contava di più il risultato. Abbiamo raggiunto la qualificazione, siamo tutti contenti. L’obiettivo primario era superare il turno. E non era facile, la Real Sociedad ha giocatori di qualità”. Fonte: Gazzetta dello Sport