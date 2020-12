Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della sfida di domani allo stadio Diego Armando Maradona contro la Sampdoria alle ore 15,00. La squadra ha iniziato con l’attivazione in palestra, a seguire sui campi 1 e 2 ha svolto torello ed esercitazione tattica per reparti. Successivamente seduta di passing drill e partitella a campo ridotto. Terapie tra campo e palestra per Osimhen.

Fonte: sscnapoli.it