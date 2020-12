UFFICIALE – I convocati della Sampdoria. Recuperati gli ex Napoli Tonelli e Gabbiadini

Domani alle ore 15,00 allo stadio Diego Armando Maradona, la Sampdoria cercherà punti sul campo del Napoli per la decima giornata. Il tecnico dei liguri Claudio Ranieri recupera gli ex Tonelli e Gabbiadini, out invece: Keita Balde (protocollo di recupero tecnico-aerobico sul campo e in palestra), Bartosz Bereszynski (terapie e fisioterapia) e Nik Prelec (differenziato di recupero)

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.

Fonte: sampdoria.it