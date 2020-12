Sky Sport: così Napoli e Samp, le possibili varianti

Napoli, Ruiz e Politano cercano posto

Contro la Real Sociedad, Gennaro Gattuso ha scelto di schierare un bel po’ di gente che ritroveremo domenica pomeriggio in campo. Occhio quindi al (futuro) turnover del tecnico azzurro. Contro la Samp nulla dovrebbe cambiare in difesa visto che al momento non ci sono nemmeno Hysaj e Rrahmani tornati positivi. Potrebbe forse avere qualche speranza Maksimovic. In mediana Demme e Fabian Ruiz si giocano una maglia mentre, rispetto a Crotone, tornerà Mertens. Alle sue spalle scalpita anche Politano che è in ballottaggio con Lozano

Sampdoria, Bereszynski ko. Ferrari a destra

Cambio forzato nella difesa di Ranieri. A destra Bereszynski non ci sarà causa infortunio. Al suo posto ci dovrebbe essere Ferrari. Yoshida pare in netto vantaggio su Colley per affiancare Tonelli mentre il punto di domanda vero resta sempre lo stesso: chi affiancherà Fabio Quagliarella? Con Gabbiadini non al meglio, restano comunque tante soluzioni. Da non escludere l’impiego di Damsgaard come già successo nel recente passato.

Fonte: Sky Sport 24