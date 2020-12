SKY – Napoli/Sampdoria: l’occasione per parlare di Llorente

Domani, per la prima in campionato al Maradona, avversaria del Napoli sarà la Sampdoria di mister Ranieri. Oltre al campo ed al suo risultato, ci sarà tempo, per le due società, di parlare di altro. Mercato, soprattutto. È noto l’interesse della squadra ligure per Fernando Llorente e, stando a quanto riporta Sky Sport, sarà un’occasione per cominciare a discutere dell’attaccante spagnolo. I blucerchiati lo vorrebbero ma solo per 6 mesi e chiede al Napoli di contribuire all’ingaggio. L’attaccante spagnolo in attesa delle decisioni delle due società, al momento non si è ancora espresso in merito. Se la Samp dovesse offrire un contratto più lungo, un anno e mezzo, si troverebbe subito l’intesa, ma al momento si dovrebbe continuare a trattare.