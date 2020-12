Serie B – Manita dell’Empoli a Chiavari, Pareggio pirotecnico allo Zini

Ore 14:00

Brescia-Salernitana 3-1 Van De Looi (B9 3′, Spalek (B) 21′, Tutino (S) rig. 43′, Bjarnason (B) 76′

Cosenza-Reggiana 0-1 Varone (R) 66′

Cremonese-Ascoli 3-3 Strizzolo (C) 17′, Bajic (A) 26′ 32′ 57′, Deli (C) 43′ 55′

Entella-Empoli 2-5 Costa (EN) 49′, Mancuso (EM) 56′ 59′ 60′ 71′, Poli (EN) 75′, Haa(EM) 95′

Lecce-Frosinone 2-2 Parzyszek (F) rig. 15′, Adjapong (L) 44′, Mancosu (L) 60′, Novakovich (F) 89′

Pisa-Pordenone 1-0 Palombi (PI) 46′

Brescia-Salernitana. La sfida si sblocca già al 3’col tap-in ravvicinato di Van De Looi dopo una respinta corte di Belec, al 21′ le rondinelle raddoppiano col diagonale mancino di Spalek. Nel finale di tempo i campani accorciano le distanze col rigore trasformato da Tutino che chiude la prima frazione. Nella ripresa Torregrossa serve in area Jagiello che da ottima posizione calcia alto, al 76′ Bjarnason firma il tris lombardo con un pregevole destro dall’interno dell’area. Nel finale non arriva la reazione salernitana così al triplice fischio i bresciani si aggiudicano la contesa.

Cosenza-Reggiana. Il primo brivido arriva al 10′ col doppio legno colpito dai Lupi prima il palo di Carretta e poi la traversa di Vera, al 26′ Legittimo cerca gloria personale dalla media distanza ma Cerofolini blocca. Nel finale di tempo il match non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo sullo 0-0. Nella seconda frazione arriva il vantaggio ospite con la precisa rasoiata di Varone a seguito di una ripartenza, all’80’ Petre calcia al volo in area sfiorando il palo a portiere battuto. Nel finale il Cosenza non riesce a pareggiare i conti così al triplice fischio la Reggiana sbanca il San Vito.

Cremonese-Ascoli. Dopo un’iniziale fase di studio la sfida si sblocca al 17′ col tocco di Strizzolo che sfrutta il cross di Buonaiuto, al 26′ arriva il pareggio ascolano con l‘incornata di Bajic. Al 32′ i bianconeri ribaltano la sfida con la doppietta di Bajic che da due passi non perdona, al 39′ l’arbitro assegna un rigore all’Ascoli ma Volpe ipnotizza Bajic. Nel finale di tempo la Cremonese sigla il 2-2 col diagonale vincente di Deli che chiude il primo tempo. Nella ripresa i grigiorossi si portano in vantaggio con la doppietta di Deli che insacca con l’aiuto del palo, al 57′ però Bajic realizza la personale tripletta insaccando dopo aver scartato il portiere. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a siglare il goal-vittoria così al triplice fischio la sfida termina in parità.

Entella-Empoli. Dopo una lunga fase di studio a ritmi blandi il primo pericolo arriva al 19′ col siluro di Brunori alto di un soffio, al 37′ De Luca servito in area calcia a lato di pochissimo. Nel finale di tempo l’Entella sblocca il match con la schiacciata di testa di Costa sugli sviluppi di un angolo così si va a riposo al duplice fischio sull’1-0 ligure. Nella ripresa si scatena l’Empoli con la tripletta di Mancuso nel giro di 4 minuti, prima di testa poi con un diagonale mancino a fil di palo e infine con un facile tap-in sul lancio di Stulac. Al 71′ sugli sviluppi di un piazzato la sfera arriva a Mancuso che si coordina e firma il poker personale, passano 4 minuti e Poli di testa gira nell’angolino per il 4-2. Nel finale arriva il pokerissimo toscano con Haas per il definitivo 5-2 ospite.

Lecce-Frosinone. La sfida si sblocca col calcio di rigore trasformato da Parzyszek, al 25′ Zampano supera Adjapong in velocità e crossa per Salvi che calcia a botta sicura ma Gabriel in volo respinge. Nel finale di tempo Mancosu serve in area Adjapong che controlla di petto e calcia di potenza per l’1-1 che chiude il primo tempo. Nella ripresa i giallorossi completano la rimonta con Mancosu che in estirada anticipa Bardi per il 2-1, al 78′ sugli sviluppi di un corner Novakovich impatta di testa ma Gabriel respinge in volo. Nel finale Novakovich aggiusta la mira siglando il 2-2 che chiude definitivamente i giochi.

Pisa-Pordenone. Entrambe le squadre faticano a creare azioni degne di nota e il primo brivido arriva al 27′ col diagonale di Palombi largo di un soffio dall’interno dell’area, nel finale di tempo Calò calcia direttamente su punizione ma Perilli respinge chiudendo i primi 45 minuti senza reti. Nella seconda frazione arriva il vantaggio nerazzurro con Palombi che aggiusta la mira e trafigge il portiere avversario, al 67′ Vido cerca il goal da posizione decentrata ma Perisan in volo respinge. Al 78′ Marin riceve il secondo giallo lasciando il Pisa in inferiorità numerica, nel finale il Pordenone non riesce a trovare il pareggio così al triplice fischio la sfida si chiude con la vittoria pisana.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre non ancora scese in campo

Salernitana 23-Empoli 22-SPAL 21-Lecce 20-Frosinone 20-Venezia 18-Chievo 17*-Monza 17-Cittadella 14*-Reggiana 14*-Brescia 13-Pordenone 13-Pisa 13-Reggina 10-Vicenza 9*-Cosenza 9-Cremonese 9-Pescara 7-Ascoli 6-Entella 5

*Una gara da recuperare

A cura di Emilio Quintieri