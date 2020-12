Serie B – Vittorie convincenti per Vicenza e Cittadella

Ore 16:00

Pescara-Vicenza 2-3 Memushaj (P) 2′, Meggiorini (V) 7′, Jallow (V) 25′, Dalmonte (V) 69′, Galano (P9 71′

Ore 18:00

Cittadella-SPAL 2-0 Proia (C) 66′, Gargiulo (C) 88′

Pescara-Vicenza. La sfida si sblocca dopo appena 2 minuti con Memushaj che dal cuore dell’area sfrutta il cross di Crecco e insacca, passano 5 minuti e i vicentini pareggiano i conti con Meggiorini che riceve da Jallow e con una gran girata deposita in goal. Al 25′ proprio Jallow completa la rimonta biancorossa con un pregevole tiro a giro, nel finale di tempo il Delfino non riesce a reagire così al duplice fischio si va a riposo sul 2-1 ospite. Nella ripresa arriva il tris ospite con Dalmonte che insacca con un preciso destro a fil di palo, al 71′ il Pescara accorcia le distanze con un bellissimo tiro a giro di Galano. Nel finale il Vicenza resta addirittura in 9 per la doppia espulsione di Gori e Dalmonte così al triplice fischio il Vicenza conquista la vittoria.

Cittadella-SPAL. Dopo una lunga fase di studio il primo pericolo arriva al 26′ col tiro-cross di Donnarumma respinto in volo sotto l’incrocio da Thiam, passano 4 minuti e Proia calcia al volo col destro ma Thiam ancora una volta si dimostra provvidenziale. Nel finale di tempo sugli sviluppi di un corner Proia svetta più in alto di tutti e sfiora il palo di testa così al duplice fischio si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa Branca sfrutta un pallone vagante e calcia ma il palo salva la SPAL, al 66′ arriva il vantaggio veneto col tocco ravvicinato di Proia sugli sviluppi di un piazzato. Nel finale arriva anche il raddoppio del Citta col meraviglioso sinistro sotto l’incrocio di Gargiulo per il definitivo 2-0.

Classifica provvisoria

Salernitana 23-Empoli 22-SPAL 21-Lecce 20-Frosinone 20-Venezia 18-Cittadella 17*-Chievo 17*-Monza 17-Reggiana 14*-Brescia 13-Pordenone 13-Pisa 13-Reggina 10-Vicenza 9*-Cosenza 9-Cremonese 9-Pescara 7-Ascoli 6-Entella 5

*Una gara da recuperare

A cura di Emilio Quintieri