Serie A – Torino/Udinese 2-3, gara “scoppiettante” nella ripresa

Gara ricca di gol a Torino tra la formazione granata e l’Udinese. Brutto primo tempo per gli uomini di Giampaolo e bianconeri meritatamente in vantaggio all’ intervallo grazie al gol di Pussetto. Ad inizio ripresa Belotti raduna la squadra per un discorso da capitano, ma gli ospiti vanno in vantaggio per 2 a 0 (rete di De Paul) e sembra davvero finita per i padroni di casa che, però, in un sussulto d’orgoglio, riescono in due minuti a raggiungere un risultato di parità. In gol il Gallo Belotti, per la 100esima marcatura con la maglia del Torino e Bonazzoli, primo gol in serie A. Ma, neanche il tempo per gioire che i friulani sono nuovamente in vantaggio con Nestorovski. Di seguito il tabellino completo della gara:

Torino – Udinese 2-3 [24′ Pussetto (U), 54′ De Paul (U), 66′ Belotti (T), 67′ Bonazzoli (T), 69′ Nestorovski (U)]

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, N’Koulou (46′ Izzo), Rodriguez; Singo, Meité (46′ Lukic), Rincon, Linetty, Vojvoda (63′ Gojak); Belotti, Zaza (46′ Bonazzoli). All. Giampaolo

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck (42′ Rodrigo Becao), Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace (61′ Mandragora), Pereyra (82′ Makengo), Zeegelaar; Pussetto (82′ Lasagna), Deulofeu (62′ Nestorovski). All. Gotti



Ammoniti: Lyanco (T), Pereyra (U), Vojvoda (T), Musso (U)