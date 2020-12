Serie A/ Lazio-Hellas Verona 1-2: Tre punti d’oro per il Verona all’Olimpico!

Ecco il commento del secondo tempo;

Caicedo segna il pareggio al 56esimo, servito da Lazzari con un tiro che bacia il palo alla sinistra di Sivestri e termina in rete. Al 64esimo, Tamezeha l’occasione per segnare ma ilsuo tiro viene bloccato da Reina. Al 67esimo, il Verona passa di nuovo in vantaggio con Tameze, che stavolta non sbaglia, e sfruttando un errore della difesa insacca alle spalle di Reina. All’86esimo, Milinkovic-Savic sfiora il pareggio con un colpo di testa insidioso che viene repinto abilmente da Silvestri. Dopo 5 minuti di recupero termina il match.

Lazio (3-5-2): Reina; Parolo, Acerbi ( 28′ Hoedt ), Radu; Lazzari ( 81′ Fares ), Akpa Akpro ( 81′ Andreas Pereira ), Lucas Leiva ( 65′ Escalante ), Milinkovic-Savic, Marusic; Immobile, Caicedo ( 65′ Correa ). All. Inzaghi

Verona (3-4-1-2): Silvestri; Lovato, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Tameze (69′ Favilli ), Veloso, Di Marco; Barak; Zaccagni ( 87′ Lazovic ), Salcedo ( 76′ E. Colley ) All. Djuric

Ammonizioni: 59′ Akpa Akpro (L), 64′ Caicedo (L), 68′ Reina (L). 74′ Salcedo (V), 77′ Magnani (V), 87′ Fares (L), 90′ Colley (V)

Marcatori: 45+2′ aut. Lazzari (V), 56′ Caicedo (L), 67′ Tameze (V)