Al 28′ Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è stato costretto a sostituire Francesco Acerbi. Il difensore biancoceleste avrebbe voluto rimanere in campo, ma per precauzione, visto anche l’alto numero di partite in programma fino a Natale, Inzaghi decide di sostituirlo con Hoedt. Motivo per cui si monitoreranno le condizioni del giocatore laziale. Considerando anche l’impegno contro il Napoli del 20 dicembre alle 20:45 all’Olimpico.