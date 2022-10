SERIE A FEMMINILE – Vittoria per la Florentia, tripletta decisiva di Barbieri per il San Marino Academy

Dopo il successo per 4-1 della Juventus Women’s contro la Roma, si sono giocate altre due partite della serie A femminile valevole per la decima giornata. Vittoria interna della Florentia contro l’Inter, decisiva la rete di Pugnali. Successo importante per la zona salvezza del San Marino Academy contro il Pink Sport Bari. Decisiva per le padroni di casa la tripletta di Raffaella Barbieri, mentre per le pugliesi non basta la doppietta di Helmvall.

Juventus Women-A.s. Roma 4-1

Florentia-Inter 1-0

San Marino Academy-Pink Sport Bari 4-2

A cura di Alessandro Sacco