SERIE A FEMMINILE – Juventus-A.s. Roma 4-1, Girelli show, che gol di Hurtig

Uno dei due big-match della serie A femminile della decima giornata, Juventus-Roma, regala alle bianconere la decima vittoria di fila. La squadra di Guarino sblocca con Girelli brava a mettere in rete da pochi passi. Il raddoppio è siglato da Sembrant che segna su calcio d’angolo. Le giallorosse però non mollano la presa e accorciano le distanze con il tiro a giro nell’angolo di Serturini. La Juventus però ha una Girelli nel motore e di testa segna il gol numero 11 in campionato. Nel secondo tempo le ospiti colgono due traverse e nel finale rete strepitosa a giro sul secondo palo di Hurtig, una delle più in forma della compagine bianconera per il 4-1 finale.

JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Lundorf, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Galli (46′ Hurtig), Rosucci (77′ Cernoia); Maria Alves (87′ Liceberti), Girelli (77′ Staskova), Bonansea (46′ Zamanian).

A disp.: Bacic, Hyyrynen, Gama, Cernoia, Staskova, Giordano, Berti.

All.: Rita Guarino

ROMA (4-3-3): Ceasar; Soffia (46′ Erzen), Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Andressa (72′ Corelli), Giugliano, Ciccotti; Bonfantini (46′ Thomas), Lazaro, Serturini

A disp.: Baldi, Corelli, Corrado, Landa, Ohale, Pipitone, Severini.

All.: Elisabetta Bavagnoli

Marcatori: 12′, 36′ Girelli, 25′ Sembrant, 27′ Serturini, 90′ Hurtig

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi

Assistenti: Marco Ceccon, Cosimo Cataldi

Ammoniti: 10′ Soffia, 21′ Ciccotti, 49′ Boattin, 56′ Giugliano, 75′ Lazaro.

Fonte: vocegiallorossa.com