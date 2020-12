Serie A 11° giornata:Il Crotone trova la prima vittoria stagionale!

Serie A 11° giornata: Crotone-Spezia

Parte subito bene il Crotone che trova il vantaggio dopo pochi minuti con Messias. L’attaccante dopo esser partito in contropiede con un tiro dalla distanza supera il portiere.Ma gli ospiti non demordono e trovano il pari con Farias ,il quale recupera una palla vagante e piazza la palla all’angolino .Ancora Spezia pericoloso con Provedel ,ma il suo tiro è respinto in angolo da Cordaz.Nella ripresa gli uomini di Stroppa subito pericolosi con Messias che dopo aver superato gli avversari in area manda il pallone all’angolino ma il portiere gli nega il gol.Ma la rete non tarda ad arrivare.E’ Reca che porta avanti i calabresi ,dopo controllo VAR,con un tiro da dentro l’area che si infila all’angolino.Ancora Crotone in gol ,stavolta con Henrique che facile,servito da Pereira, spinge il pallone in rete con portiere battuto.Gli uomini di Italiano provano a reagire con una conclusione di Maggiore ,ma esce di poco.Molina prova a chiudere il match trovandosi solo contro il portiere che con un grande intervento manda la palla in angolo.Nel recupero poker del Crotone siglato da Messias il quale servito in area ,con un tiro forte batte il portiere avversario.

Tabellino

7′ e 90’+6 Messias (C), 18′ Farias (S), 49′ Reca (C), 56′ Eduardo (C)

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan (73′ Cuomo), Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Eduardo (83′ Vulic), Zanellato (89′ Riviere), Molina, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer (46′ Sala), Terzi, Chabot, Bastoni (83′ Marchizza); Estevez, M. Ricci, Pobega (56′ Maggiore); Agudelo (58′ Gyasi), Piccoli, Farias (83′ Verde). All. Italiano

Ammoniti: Chabot (S), Ferrer (S), Messias (C), Eduardo (C), Maggiore (S), Magallan (C)