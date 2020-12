Salini: “Osimhen? Quando si ha una recidiva serve un intervento a cielo aperto”

Il Professor Vincenzo Salini, membro Commissione medica Figc e primario di ortopedia all’ospedale San Raffaele di Milano, ha parlato ai microfoni di Radio Marte:

Infortunio Osimhen?

“Quando si ha una recidiva dipende molto anche da come l’atleta reagisce a questo aspetto. Una recidiva, per quella che è la mia esperienza, necessita comunque di un intervento a cielo aperto. Poi dipende dalla situazione soggettiva dell’atleta. Effettuare una partita di calcio con una spalla instabile riduce notevolmente le performance. L’attaccante peraltro ha la necessità di torsioni, movimenti e spallate rapide. Probabilmente il ragazzo non se la sente di rientrare. Se tutto quello che è stato scritto sui giornali è vero, probabilmente è lui che non se la sente perché non ci sono controindicazioni mediche”.