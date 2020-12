Retroscena – Canonico ha rimesso la spalla a posto a Mertens giovedì sera

Il Napoli giovedì sera, ha in un colpo solo, passato il turno di Europa League, sarà ai sedicesimi di finale e lunedì conoscerà il suo avversario da testa di serie. Nel corso della sfida contro la Real Sociedad, il medico sociale del club azzurro Raffaele Canonico ha rimesso a posto la spalla di Mertens. Episodio che a molti è sfuggito, per il belga però non è la prima volta che accade, ma per fortuna tutto tornato alla normalità, visto che il fiammingo è tornato in campo fino al momento del cambio con Petagna.

Fonte: Il Mattino