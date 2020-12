Prandelli difende Callejon: ” Calciatore internazionale, dubbi solo sulla tenuta fisica”

Il tecnico della Fiorentina in conferenza stampa in vista della gara di domani contro l’Atalanta difende Josè Callejon dalle critiche dei tifosi viola dopo un inizio non esaltante dell’ex calciatore del Napoli: Diversi giocatori fisicamente non solo al 100%, ma solo calciatori internazionali, di carattere e personalità. Al massimo posso avere dubbi sulla tenuta e devo gestirli io infatti al meglio coi cinque cambi a disposizione. Poi al massimo verrò criticato io per questo. José può essere criticato, ma col Genoa ci ha mandati due volte in porta”.