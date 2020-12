LA PROMESSA— Poi si pone l’obiettivo di andare in doppia cifra di gol, le qualità non gli mancano, finora il suo record è di 7 stagionali nel 2018-19 con Ancelotti allenatore: “Spero in questa annata di raggiungere questa quota. Ne mancano 8, spero di riuscire a farlo”. Ora Zielinski è sempre più al centro del progetto Napoli, con Gattuso che lo ritiene l’uomo chiave tatticamente per poter variare in corsa il 4-2-3-1 in 4-3-3 per la capacità del polacco di saper giocare da trequartista dietro la prima punta e anche da mezzala. Ambidestro, predilige il sinistro per disegnare traiettorie più precise di passaggio, ma contro la Real Sociedad ha sganciato un tiro di collo destro pieno imprendibile. Un giocatore che mezza Europa invidia al Napoli. Fonte: Gazzetta dello Sport