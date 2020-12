Zielinski e il primo goal allo stadio Maradona

Il primo gol allo stadio Maradona non si potrà mai dimenticare e Piotr Zielinski, raddoppia. Del resto il suo numero di maglia è 20, il doppio di 10: e in doppia cifra di gol il polacco promette di andare dopo la rete segnata alla Real Sociedad, seconda stagionale. Il 26enne centrocampista e fantasista è anche in attesa del primo figlio. Per questo l’esultanza col pallone in pancia. “Mia moglie è incinta e sono contento di poter fare quest’esultanza per lei. Il prossimo anno ci sarà un altro Zielinski con noi” ha raccontato ai microfoni di Sky sport. Fonte: Gazzetta dello Sport