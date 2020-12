Mercato: soluzione Milik: per gennaio serve un’intesa

Il mercato si avvicina e Arkadiusz Milik resta uno dei pezzi pregiati, nonostante la scelta di rifiutare la Roma (e non solo) nella scorsa estate. Ma il centravanti polacco ora sa di non aver scelte, se vorrà andare agli Europei con la sua Nazionale, e dunque dovrà trovarsi una sistemazione (l’Atletico Madrid potrebbe essere interessato), per rilanciarsi. Milik è uno dei calciatori più interessanti, la Polonia guarda con ovvio interesse all’evoluzione del mercato. E intorno all’attaccante del Napoli si aggrovigliano le analisi. La più severa, è arrivata dal vice presidente della federazione polacca, Kozminski, che a Kiss Kiss ha usato un concetto evidentemente internazionale, per esprimere la propria opinione: «Chi gli sta dietro ha fatto un casino inaccettabile». Tutta colpa dei procuratori. Fonte: CdS