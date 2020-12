Ligue 1 – Diritti Tv: Mediapro lascia il campionato francese

Quattro mesi scarsi, tanto è durata l’esperienza di Mediapro in Francia. Il gruppo sino-spagnolo, che fa capo al catalano Jaume Roures e che nel 2018 tentò di acquisire i diritti della Serie A, si farà a breve da parte in virtù di un accordo trovato in forma privata con la LFP, la lega calcio francese, e che sarà ratificato nei prossimi giorni dal Tribunale di Nanterre. Mediapro, che attraverso il suo canale Téléfoot trasmette l’80% delle partite di Ligue 1 e Ligue 2, non aveva pagato a ottobre la seconda rata da 172 milioni di euro e nemmeno la terza, prevista entro il 5 dicembre (152 milioni). La LFP, al fine di evitare beghe giudiziarie, accetterà 100 milioni di euro divisi in due tranche, a patto che Mediapro si faccia da parte. Lo farà, ma solo quando la Lega troverà un nuovo broadcaster disponibile a prendersi l’incarico. Probabilmente Canal+, che già trasmette due delle 10 partite di ogni giornata di Ligue 1. Il tempo limite è il 31 gennaio. Fonte: CdS