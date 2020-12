Liga: Il derby di Madrid va al Real, bene anche il Siviglia

Ore 14:00

Valencia-Athletic Bilbao 2-2 Soler (V) rig. 26′, Villalibre (A) 55′, R. garcia (A) rig. 79′, Vallejo (V) 83′

Ore 16:15

Getafe-Siviglia 0-1 Etxeita (S) 81′

Ore 18:30

Huesca-Alavés 1-0 Ontiveros (H) 66′

Ore 21:00

Real Madrid-Atletico Madrid 2-0 Casemiro (R) 15′, Oblak (R) aut. 63′

Valencia-Athletic Bilbao. Dopo un’iniziale fase di studio la sfida si sblocca al 26′ col rigore trasformato da Carlos Soler, nel finale di tempo gli ospiti non riescono a reagire così al duplice fischio si va a riposo col vantaggio per il Valencia. Nella seconda frazione arriva l’1-1 rojiblanco firmato Villalibre che controlla in area e insacca con una precisa rasoiata, al 78′ l’arbitro assegna un rigore anche al Bilbao con Raul Garcia che completa la rimonta ospite. Nel finale sugli sviluppi di un piazzato la sfera arriva a Vallejo che dall’interno dell’area piccola sigla il 2-2 che chiude i giochi.

Getafe-Siviglia. Al 4′ En Nesyri sblocca il match ma l’arbitro annulla per offside con l’ausilio del VAR, al 19′ Jordan calcia direttamente su punizione centrando in pieno il palo. Nel finale di tempo la sfida non regala altre emozioni così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nella seconda frazione Arambarri controlla palla in area e calcia ma Bono in tuffo respinge, all’81’ Etxeita nel tentativo di liberare l’area beffa il proprio portiere per il vantaggio siviglista. Nel finale non arriva il pareggio del Getafe così al triplice fischio gli ospiti si aggiudicano i 3 punti.

Huesca-Alavés. Dopo un avvio a ritmi bassi la prima occasione arriva al 20′ col tentativo dal limite di Ontiveros a lato di un soffio, al 35′ Duarte svetta più in alto di tutti e di testa sfiora il palo così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nei secondi 45 minuti arriva il vantaggio dei padroni di casa con Okazaki ma l’arbitro annulla per offside con l’ausilio del VAR, al 66′ Ontiveros controlla dai 20 metri e lascia partire una sassata che si insacca sotto al sette per il vantaggio dell’Huesca. Nel finale l’Alavés non riesce a pareggiare così al triplice fischio l’Huesca conquista la vittoria.

Real Madrid-Atletico Madrid. La sfida si sblocca al 15′ con l’incornata di Casemiro sugli sviluppi di un corner, al 31′ Toni Kroos lascia partire un missile a lato di un soffio. Nel finale di tempo non arriva la reazione colchonera così al triplice fischio si va a riposo sull’1-0 madridista. Nella ripresa arriva il raddoppio blanco con la sfortunata autorete di Oblak che insacca nella propria porta dopo il palo colpito da Carvajal, all’81’ Saùl Niguez ci prova di testa sugli sviluppi di un corner ma Courtois sventa la minaccia. Nel finale non arriva la reazione dei ragazzi id Simeone così al triplice fischio il Real si aggiudica il derby.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre scese in campo

Atletico Madrid 26**-Real Sociedad 25-Real Madrid 23*-Villarreal 21-Siviglia 19**-Cadice 18-Granada 15*-Betis 15-Barcellona 14**-Elche 14**-Eibar 14-Alavés 14–Valencia 14-Athletic Bilbao 14*–Getafe 13*-Celta Vigo 13-Valladolid 13-Levante 11*-Osasuna 11*-Huesca 11

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri