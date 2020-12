La Sampdoria, grazie alla Lega calcio, ha scelto la maglia che indosserà contro il Napoli

La Sampdoria, tra scaramanzia e omaggio a Diego Armando Maradona, ha scelto la maglia che indosserà in vista della sfida di domani contro il Napoli. In passato era scesa in campo con i colori bianchi e a volte neri, ma l’esito spesso è stato negativo. Domani invece, grazie alla Lega calcio, scenderà in campo con i colori blucerchiati, mentre la squadra partenopea probabilmente con la maglia albiceleste, come nelle sfide contro Roma e Crotone, se non è scaramanzia, poco ci manca.

Fonte: Il Mattino