Kozminski: “Milik? In questa vicenda ci perde il calcio”

Marek Kozminski, vice presidente della Federazione calcistica polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: “Milik? La situazione che si è creata con il club azzurro è veramente strana, particolare: mi chiedo, cosa c’è dietro? In questa vicenda non vince nessuno, anzi perde il calcio. Quello che posso dire su Arek, è un ragazzo veramente straordinario, molto buono, che non sa far male a nessuno. Arek secondo me è stato consigliato veramente male in questa vicenda che lo ha portato fuori rosa con il Napoli”.