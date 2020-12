Il calciatore polacco Arek Milik si è convinto a lasciare il Napoli nella sessione invernale di gennaio per non restare fuori rosa anche nella seconda parte di stagione e perdere di conseguenza gli Europei con la Polonia. Secondo il Corrire dello Sport dopo la scelta di rifiutare la Roma nella scorsa estate e l’interesse dell’Atletico Madrid, ad ora non sono arrivate offerte ufficiali al Napoli per acquisire le prestazioni dell’attaccante che vuole rilanciarsi.