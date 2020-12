Il Napoli in estate ha puntato su Bakayoko, prendendolo dal Chelsea, con la formula del prestito secco. Fino ad ora sta convincendo per l’esperienza e dal punto di vista tattico. L’obiettivo è di puntare sull’acquisto per il mese di Giugno, per rendere il centrocampo sempre più solido. Il club azzurro studia la strategia migliore per il suo acquisto a titolo definitivo.

Fonte: Tmw