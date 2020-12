Gattuso-Napoli, si passa alla parte legale per la firma del contratto

Nonostante il problema dell’istemia all’occhio, un problema muscolare per cui non riesce vederci tanto bene, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso non è voluto mancare alla seduta di allenamento della squadra a Castel Volturno. Ciclicamente avviene periodicamente ogni 8-10 mesi e il tecnico degli azzurri ci deve convivere, prima di andarsene lentamente. Nel frattempo il lavoro non manca, soprattutto vedere i video dei prossimi avversari, ovvero la Sampdoria di Claudio Ranieri. Il rinnovo del contratto? Nelle prossime ore mister Gattuso verrà raggiunto dal legale per definire le firme.

Fonte: Il Mattino