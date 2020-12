Come ogni periodo di Dicembre, il Napoli si prepara a porre in dono come regalo, gli scatti per il calendario della prossima stagione 2021/2022. Le prime immagini dal backstage del Calendario SSC Napoli 2021. Giunto alla XIV edizione il Calendario ritrae i calciatori azzurri fuori dal terreno di gioco, nell’eccezionale veste di modelli in scena.

Fonte: foto twitter Ssc Napoli