[Formazioni] Napoli/Sampdoria, ballottaggio Elmas-Zielinski. Cambio in difesa per Ranieri

Il Napoli ieri ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della sfida di domani alle ore 15,00 allo stadio Diego Armando Maradona contro la Sampdoria. Per il tecnico degli azzurri Gattuso, possibili novità di formazione come in porta spazio a Meret, in difesa c’è Manolas con Koulibaly. A centrocampo di nuovo la coppia Bakayoko e Demme. Due i ballottaggi sulla trequarti. Politano-Lozano, favorito l’ex di Sassuolo e Inter, oltre a Elmas-Zielinski, il macedone dovrebbe spuntarla. Per i liguri possibile turno di riposo per Tonelli, pronto Colley. In attacco spazio al duo Quagliarella e Ramirez.

Fonte: Corriere dello Sport