ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – M. Martinovic: “Devo tutto alla Florentia. A Roma era importante fare punti”

Il campionato di serie A femminile, ad eccezione della capolista Juventus, davvero difficile da contrastare, per il resto massimo equilibrio per le prime posizioni della classifica. Come lo scorso anno non mancano le sorprese, soprattutto la conferma della Florentia. Le toscane, reduce dal pareggio di Roma, ora pensano alla sfida interna contro l’Inter. Ilnapolionline.com ha intervistato l’attaccante nelle neroverdi Melania Martinovic.

Quali sono state le tue prime sensazioni dopo il gol del pareggio contro l’A.s. Roma? “È una partita che sentivo molto, non l’ho mai nascosto, sono romana e romanista dalla nascita, ma do l’anima per la maglia che indosso in questo momento. Al goal quasi non ci credevo, un insieme di emozioni fortissime mi ha travolto, era troppo importante per noi fare un risultato utile a Roma”.