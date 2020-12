Due le insidie per il Napoli nel sorteggio di lunedì a Nyon

Il Napoli, tra campionato, dove domani affronterà la Sampdoria allo stadio Diego Armando Maradona, aspetta lunedì alle ore 13,00 buone notizie dal sorteggio di Nyon. Gli azzurri si sono classificati primi nel girone F di Europa League, perciò sarà testa di serie. Le insidie però sono due: L’Austria Salisburgo ma potrebbe non esserci Szoboszlai, destinazione a Gennaio Lipsia e il Benfica. I portoghesi quest’anno hanno diversi calciatori in gran forma come l’esperto Pizzi o Everton. Da non sottovalutare le trasferte a Belgrado contro la Stella Rossa, oppure a Kiev contro la Dinamo. Quest’ultima fu la partita dove Milik realizzò la doppietta decisiva. Per il resto Young Boys, Molde, Slavia Praga, Granada, Sporting Braga, Maccabi, Royal Antwerp (l’Anversa) e Wolfsberger, sono compagini che non rappresentano una minaccia per la compagine di Gattuso. Si incrocerà le dita e augurarsi che tutto vada per il meglio.

Fonte: Il Mattino.