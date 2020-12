Diego Jr: “La morte di mio padre è stata una doppia sofferenza”

TROPPI MISTERI

Omicidio colposo e abbandono di persona sono le ipotesi di reato prefigurate al momento dalla Procura di San Isidro e dai pubblici ministeri Laura Capra, John Broyad, Cosme Iribarren e Patricio Ferrari che indagano. I misteri sono tanti: come è possibile, per esempio, che Maradona non fosse in cura da un cardiologo e non ci fosse un medico clinico che si occupasse del post-intervento di Diego?

Ieri dall’Italia, parlando a Sky Sport, anche Diego junior ha chiesto la verità. «Se qualcuno ha responsabilità per la morte di papà è giusto che paghi. La nostra famiglia si costituirà come parte lesa, andremo a processo. La perdita di papà è stato un lutto che mi ha colpito duramente. Dopo una vita passata a recuperare il rapporto con lui, è morto proprio quando ce l’avevo fatta. Per me è stata una doppia sofferenza». Fonte: Il Mattino Pino Taormina