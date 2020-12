De Magistris:”Voglio annunciare che il Museo di Maradona si farà”

“E’ stata una grande emozione ascoltare in tv e radio “Stadio Diego Armando Maradona” da chi ha raccontato la prima gara del Napoli nell’impianto dedicato a Diego. Ma ritengo sia giusto ed opportuno che ogni iniziativa di inaugurazione venga fatta in presenza delle persone, della gente che ha voluto e che vuole bene a Maradona. Voglio anche annunciare che il Museo di Maradona si farà, ne abbiamo parlato con il presidente De Laurentiis. Il club, con il Comune, già lavora in questa direzione. Vogliamo coinvolgere la città per le proposte da mettere in campo. De Laurentiis gradirebbe un aspetto virtuale-digitale della mostra, ma per noi è importante anche il contatto con i cimeli di un’epoca straordinaria. Il 2021 sarà un anno molto caratterizzato dalla presenza di Maradona in città. Ci sarà partecipazione popolare a Fuorigrotta anche per riqualificare il tessuto urbano. La presenza di Diego caratterizzerà la nostra post-pandemia”.