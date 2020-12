Cristiana Girelli (att. Juventus): “Natale da prime della classe. Ora testa al Lyon”

La Juventus Women’s batte l’A.s. Roma per 4-1 e conquista la decima vittoria di fila in campionato. Le bianconere, trascinate da Cristiana Girelli con una doppietta, a fine gara esprime tutta la sua gioia. “Siamo felici di essere prime della classe proprio a Natale, sapevamo che dovevamo fare un’ottima partenza, per evitare di calare alla distanza, ci siamo riuscite. Il Lyon? Sappiamo che vincere in Francia con due gol di scarta è difficile, ma abbiamo un gruppo molto forte e ce la giocheremo. Domani c’è Milan-Sassuolo, forse vedrò un film (ride n.d.r.). Scherzo, sicuramente vedrò una partita che sarà molto bella tra due ottime squadre”.

Fonte: tuttocalciofemminile.com