Boateng: “Se fossi in Messi chiamerei De Laurentiis per andare al Napoli, sarebbe bellissimo da vedere”

L’ex calciatore del Milan Kevin Prince Boateng, ora in forza al Monza, intervistato a ESPN lancia una suggestiva ipotesi: “Quanto sarebbe bello se chiamasse il Napoli e Lionel Messi dicesse ‘Vengo’?. Il Napoli ha ritirato la numero 10, ma se Messi dicesse che gli piacerebbe onorare Maradona gliela darebbero. Io non penso che sia una operazione impossibile potrebbe giocare nel Napoli per uno, due anni, senza pensare ai soldi, solo al cuore. Sarebbe come un film bellissimo da vedere. Dovrebbe andare ad allenarsi con un elicottero perché la gente lo mangerebbe vivo per quanto sarebbe felice. Sarebbe un bel messaggio, farebbe la storia. Se fossi nei panni di Lionel Messi, chiamerei De Laurentiis e glielo direi”.