Assembramento scudetto a caccia del Milan: il Cds vota l’attuale forma del Napoli

Alla caccia del Milan da oggi a Natale, per festeggiare tutti insieme, in deroga al divieto di assembramenti. Cinque punti da recuperare per l’Inter, sei per il Napoli (in attesa dell’ultimo giudizio sulla penalizzazione) e la Juventus, otto per la Roma e nove per la Lazio. Poi c’è da fare il conto col Sassuolo che ieri sera, battendo il Benevento nel primo anticipo dell’11ª giornata, ha fatto un triplice sorpasso ed è arrivato a -4 dalla capolista, ma bisogna aspettare i risultati di oggi e di domani per capire se il secondo posto appena conquistato da De Zerbi resterà tale.

Si lancia nella volata natalizia partendo dal doppio 4-0 delle ultime due giornate, il primo con la Roma, il secondo a Crotone. In mezzo, la qualificazione ai sedicesimi di Europa League da prima del proprio girone. Il momento è ottimo, ma Gattuso deve ancora capire la vera statura della sua squadra. Non dimentica che nel suo stadio il Napoli ha perso 1-3 contro il Milan. Voto allo stato di forma attuale: 7.

Fonte: CdS