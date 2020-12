Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della sfida di domenica allo stadio Diego Armando Maradona, contro la Sampdoria, fischio d’inizio alle ore 15,00. Lavoro di scarico per chi è stato impiegato contro la Real Sociedad, il resto sono stati impiegati in torello, riscaldamento e seduta tecnica. Infine partitella a campo ridotto e tiri in porta. Terapie e lavoro personalizzato tra campo e palestra Osimhen, mentre torna in gruppo Malcuit.

Fonte: sscnapoli.it