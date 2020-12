Top e flop dell’attacco del Napoli secondo il CDS!

I voti dell’attacco del Napoli dopo il pari in Europa League contro la Real Sociedad:

ATTACCO

Lozano 6

Bel duello con Monreal: e se sul fronte degli scatti non ha nulla da temere, tanto che anche Zubeldia deve stenderlo per fermare la sua corsa, sbaglia spesso la scelta finale. Rifinitura o conclusione che sia. Ancora buona la dedizione in fase di non possesso.