Sorteggio di E. L. – Lunedì 14 a Nion ore 13,00, il Napoli conoscerà l’avversaria

Lunedì alle ore 13,00 a Nyon ci sarà il sorteggio di Europa League per i sedicesimi di finale e il Napoli conoscerà il suo avversario. Gli azzurri sono arrivati primi nel girone F, essendo testa di serie, però le insidie non mancano per la compagine di Gattuso. Ad esempio l’Austria Salisburgo del talento Szoboszlai e degli attaccanti Daka e Berisha. Oppure il Benfica arrivato secondo alle spalle dei Glasgow Rangers, infine il Lille dell’ex Osimhen che ha messo in grande difficoltà la capolista Milan, vincendo per 0-3 a San Siro. Insomma sulla carta ostici avversari, ma i partenopei hanno saputo reggere l’urto e possono dire la loro.

TESTE DI SERIE

Napoli

Roma

Milan

Manchester United (dalla Champions)

Brugge (dalla Champions)

Ajax (dalla Champions)

Shakhtar Donetsk (dalla Champions)

Arsenal

Tottenham

Villarreal

Bayer Leverkusen

PSV Eindhoven

Rangers

Leicester

Hoffenheim

Dinamo Zagabria

NON TESTE DI SERIE

Olympiacos (dalla Champions)

Krasnodar (dalla Champions)

Dinamo Kyev (dalla Champions)

Salisburgo (dalla Champions)

Granada

Young Boys

Molde

Slavia Praga

Benfica

Real Sociedad

Lille

Braga

Maccabi Tel Aviv

Stella Rossa di Belgrado

Wolfsberger

Royal Antwerp Anversa

Fonte: Il Mattino