Serie B – Chievo e Monza conquistano 3 punti pesantissimi

Ore 19:00

Venezia-Monza 0-2 Augusto (M) 63′, Mota (M) 90′

Ore 21:00

Chievo-Reggina 3-0 Margiotta (C) 25′ 57′, Rigione (C) 76′

Venezia-Monza. Prima occasione al 12′ col doppio miracolo in tuffo di Di Gregorio prima su Ceccaroni e poi su Forte sugli sviluppi di un calcio d’angolo, al 28′ sugli sviluppi di un corner la sfera arriva a Scaglia che di testa sfiora la traversa. Nel finale di tempo Mota calcia da posizione defilata cercando l’angolino ma Lezzerini in volo respinge chiudendo la prima frazione sullo 0-0. Nei secondi 45 minuti Barillà serve in area Mota che di testa cerca il goal trovando Lezzerini reattivo, al 63′ Augusto lascia partire un cross dalla traiettoria velenosa che si insacca beffando Lezzerini per il vantaggio ospite. Nel finale Mota raddoppia le marcature per il Monza così al triplice fischio il Monza si aggiudica i 3 punti.

Chievo-Reggina. Dopo una lunga fase di studio arriva il vantaggio clivense al 25′ con Margiotta che di prima intenzione calcia sfruttando l’assist di Garritano, al 39′ Canotto entra in area palla al piede e calcia cercando l’angolino ma la sfera esce di pochissimo chiudendo la prima frazione sull’1-0 per i veronesi. Nella ripresa arriva il raddoppio clivense con la doppietta di Margiotta che di prima intenzione sfrutta l’assist di Mogos e dal cuore dell’area sigla il 2-0, al 76′ arriva ance il tris con l’incornata di Rigione sugli sviluppi di un corner. Nel finale la Reggian non riesce a rientrare in partita così al triplice fischio il Chievo conquista la vittoria.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre scese in campo

Salernitana 23-SPAL 21-Lecce 19-Empoli 19-Frosinone 19-Venezia 18–Chievo 17*–Monza 17-Cittadella 14*-Pordenone 13-Reggiana 11*-Brescia 10-Reggina 10-Pisa 10-Vicenza 9*-Cosenza 9-Cremonese 8-Pescara 7-Ascoli 5-Entella 5

*Una gara da recuperare

A cura di Emilio Quintieri