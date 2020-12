Serie A/Il Sassuolo batte il Benevento 1-0, ma che sofferenza!

SASSUOLO-BENEVENTO

Nell’anticipo dell’11a giornata il Sasuolo di De Zerbi vuole ritrovare la vittoria dopo la sconfitta contro l’Inter ed il pari contro la Roma, a Reggio Emilia arriverà il Benevento di Inzagli, squadra ben organizzata che può impensierire i neroverdi.

PRIMO TEMPO

Il Benevento parte subito bene con una punizione di Caprari al centro per Lapadula, che stacca di testa di poco fuori. Al 7′ Rigore per ik Sassuolo! Maxime Lopez si incunea in area di ricore, Tuia tocca di mano e l’arbitro Sozza fischia il penalty. Dagli undici metri va Berardi che spiazza Montipò e realizza 1-0. Al 36′ il Benevento sfiora il pari dagli sviluppi di calcio d’angolo, Improta sfiora per Lapadula che sotto porta manda di poco a lato. Grande occasione per i sannti. Al termine dei primi 45′ 1-0 per il Sassuolo.

SECONDO TEMPO

Al 10′ della ripresa il Sassuolo rimane in dieci uomini complice l’espulsione di Haraslin intervenuto in maniera violanta su Letizia. Al 57′ il Benevento sfiora il pari con Insigne, tira di prima intenzione, ma èbravo Consigli nei riflessi. Due minuti dopo tiro a giro di Caprari all’interno dell’area di rigore, super Consigli che evita ancora una volta il pari agli ospiti. All’85’ ancora il Benevento che sfiora il pari, Iago Falque dopo pochi minuti entrato in campo colpisce la traversa al limite. Al 92′ miracolo di Consigli su colpo di testa a botta sicura di Lapadula, strepitoso il portiere neroverde. Il Sassuolo soffre nella ripresa, ma vince e ritrova la vittoria risalendo nuovamente seppur momentaneamente in seconda posizione.