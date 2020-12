Piotr Zielinski: “Il gol? Un emozione segnare allo stadio Diego Armando Maradona”

Nella serata di forte pioggia e al debutto allo stadio Diego Armando Maradona, non poteva che esserci una rete straordinaria di Piotr Zielinski, stop al volo e palla sotto l’incrocio. Rete del polacco con dedica per il futuro nascituro. “Sono felice di aver segnato la rete allo stadio dedicato al grande Diego, anzi mi sento emozionato per aver fatto un gol bello e importante. La dedica va a mia moglie che aspetta un bambino, l’anno prossimo nascerà un altro Zielinski ed è tutto per lui. Il mio sogno? Realizzare 10 reti, la strada è lunga ma ci proverò. Ora testa alla Sampdoria e alle prossime sfide che saranno affascinanti, però ci godiamo il passaggio ai sedicesimi di Europa League”.

Fonte: Corriere dello Sport